Maxi truffa da 440 milioni su bonus per Covid: arresti e perquisizioni (Di lunedì 31 gennaio 2022) Maxi operazione della Guardia di Finanza nel confronti di un gruppo criminale (con base operativa a Rimini ma ramificato in tutto il territorio nazionale) accusato di aver creato e commercializzato 440 milioni di euro di falsi crediti di imposta su locazioni, sismabonus e bonus facciate, misure introdotte dal Governo con il decreto rilancio per aiutare imprese e commercianti in difficoltà durante la fase più acuta dell'emergenza Covid.Il blitz, che vede oltre 200 finanzieri impegnati dalle prime ore dell'alba in Emilia Romagna, Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino e Veneto, ha portato in tutto a 35 misure cautelari: 8 arresti in carcere, 4 ai domiciliari, 23 misure interdittive (20 all'esercizio di impresa nei confronti di ...

