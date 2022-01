Maxi truffa da 440 milioni di sostegni anti Covid | 78 indagati in tutta Italia

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen – Scopertada 440di soldi stanziati dal governo per aiutare le imprese in difficoltà con le restrizioni. I fondi di sostegno sono finiti in modo illecito nelle mani di imprenditori e commercialisti che non ne avevano diritto. Sono 78 glinellefrode scoperta dalla Guardia di finanza. L’indagine è partita da Rimini e poi si è estesa a diverse regioni.da 440diper le imprese colpite dalle restrizioniNello specifico, sono 35 le misure cautelari emesse dal gip. Mentre è di 440l’importo complessivo dei fondi stanziati dal decreto Rilancio ...

Advertising

sole24ore : ?? #Bonus edilizi, maxi #truffa da 440 milioni. La frode scoperta dalla #Gdf di Rimini:?disposte 35 misure cautelari… - buonweekend : RT @senzasinistra: Maxi #truffa da #440mln di € nell’ambito degli #aiuti statali a imprese per #Covid: indagati 78 tra #professionisti #com… - IlPrimatoN : I proventi dei falsi crediti d'imposta in cripto valute e lingotti d'oro - artnewsit : #Bonus #Covid, maxi-#truffa da 440 milioni sulle misure di sostegno: 78 indagati - Isabell21700971 : Covid, scoperta maxi truffa sulle misure di sostegno. Decine di perquisizioni e sequestri nel Nord Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Maxi truffa

Unaai danni dello Stato è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Rimini che in queste ore ha emesso 35 misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti. Si tratta di imprenditori ...Operazione "Free credit" della Guardia di Finanza,frode da 440 milioni di euro di falsi crediti locazioni, sisma bonus e bonus facciate. Indagate ...a ignari acquirenti estranei alla, ...Non aventi diritto ricevono dei bonus dallo Stato Soldi stanziati dallo Stato per aiutare le imprese e i commercianti in difficoltà a causa della pandemia e finiti invece in modo illecito nelle mani d ...RIMINI - I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, coordinati dalla Procura della Repubblica di Rimini, con il supporto di ...