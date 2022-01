Maxi-frode sui bonus per l’edilizia: 78 indagati e 35 misure cautelari. “Società create ad hoc, commercializzati 440 milioni di falsi crediti” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Soldi stanziati dallo Stato per aiutare le imprese e i commercianti, finiti invece in modo illecito nelle mani di professionisti, imprenditori e commercialisti che non ne avevano diritto. E’ la Maxi-frode scoperta dalla Guardia di finanza in un’indagine partita da Rimini e poi estesa a diverse Regioni. Complessivamente sono 78 le persone indagate e 35 le misure cautelari emesse dal gip, mentre è di 440 milioni l’importo complessivo dei fondi illecitamente percepiti attraverso la creazione e la commercializzazione di falsi crediti d’imposta. Sono oltre 100 le Società coinvolte, create ad hoc per ottenere bonus locazioni, bonus per ristrutturazioni con miglioramenti sismici ed energetici e i cosiddetti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Soldi stanziati dallo Stato per aiutare le imprese e i commercianti, finiti invece in modo illecito nelle mani di professionisti, imprenditori e commercialisti che non ne avevano diritto. E’ lascoperta dalla Guardia di finanza in un’indagine partita da Rimini e poi estesa a diverse Regioni. Complessivamente sono 78 le persone indagate e 35 leemesse dal gip, mentre è di 440l’importo complessivo dei fondi illecitamente percepiti attraverso la creazione e la commercializzazione did’imposta. Sono oltre 100 lecoinvolte,ad hoc per ottenerelocazioni,per ristrutturazioni con miglioramenti sismici ed energetici e i cosiddetti ...

