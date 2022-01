Maxi frode da 440 milioni sui bonus edilizi | 35 misure cautelari e 78 indagati

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Circa 440di euro di falsi crediti di imposta, legati alleche il Governo aveva ideato per rilanciare l’a durante la fase più dura dell’emergenza sanitaria: a scoprirli la Guardia di Finanza che, partendo da Rimini, ha ricostruito un articolato e complesso sistema che truffava il Fisco. L’operazione è in corso in Emilia Romagna, dove aveva base operativa l’organizzazione criminale, ma anche in Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino e Veneto: impegnati circa 200 militari, a partire dai finanzieri del comando di Rimini, col supporto di 44 reparti competenti, dello Scico e del Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche. Il gip del Tribunale di Rimini ha disposto 35personali, di cui 8 in carcere e 4 ai domiciliari, alle ...

Advertising

fattoquotidiano : Maxi-frode sui bonus per l’edilizia: 78 indagati e 35 misure cautelari. “Società create ad hoc, commercializzati 44… - repubblica : Sismabonus, bonus facciate e falsi crediti d'imposta: scoperta maxi frode da 440 milioni sui fondi Covid - LaStampa : Bonus facciate e sismabonus, scoperta maxi frode da 440 milioni di euro - nuovaferrara : Bonus facciate e sismabonus, scoperta maxi frode da 440 milioni di euro. Blitz della Finanza: 35 misure cautelari,… - Antiogu60 : Altro che furbetti del RdC... I #FurbettiPrenditoriEvasori Maxi frode da 440 milioni di euro sui sostegni. 78 indag… -

Ultime Notizie dalla rete : Maxi frode

ANCONA - Pequisizioni e arresti anche nelle Marche nell'ambito dellainchiesta della Finanza di Rimini su unaper 440 milioni di falsi crediti tra sismabonus e bonus facciate . I corso l'esecuzione 35 misure cautelari. Sono 78 in totale gli indagati: i proventi dellasono stati reinvestiti in ...Soldi stanziati dallo Stato per aiutare le imprese e i commercianti in difficoltà a causa della pandemia e finiti invece in modo illecito nelle mani di professionisti, imprenditori e commercialisti ...Le persone coinvolte facevano parte di un'associazione avente base a Rimini ma con sodalizi in tutta Italia: coinvolta anche la Campania ...Secondo la commissione tributaria la multa non è motivata. Agenzia delle entrate condannata a pagare anche le spese giudiziarie. The post Cancellata maxi sanzione a evasore, un caso palermitano che fa ...