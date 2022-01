Maxi frode da 440 milioni di euro sui sostegni. 78 indagati e 12 arresti in varie regioni. L’inchiesta riguarda l’utilizzo dei bonus sisma e facciate e i crediti sulle locazioni (Di lunedì 31 gennaio 2022) Maxi frode da 440 milioni di euro di falsi crediti locazioni, sisma bonus e bonus facciate, tutti sostegni introdotti dal Governo, per aiutare le imprese e i commercianti in difficoltà, con il Decreto rilancio durante la fase più acuta dell’emergenza Covid. A scoprirla è stata la Guardia di Finanza di Rimini con il supporto dello Scico e del Nucleo speciale Frodi tecnologiche. L’operazione, oltre che l’Emilia Romagna, riguarda anche Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino e Veneto. Sono 78 le persone indagate nell’operazione “Free Credit” e 35 le misure cautelari, di cui 8 in carcere e 4 ai domiciliari: 23 le interdittive, di cui 20 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 31 gennaio 2022)da 440didi falsi, tuttiintrodotti dal Governo, per aiutare le imprese e i commercianti in difficoltà, con il Decreto rilancio durante la fase più acuta dell’emergenza Covid. A scoprirla è stata la Guardia di Finanza di Rimini con il supporto dello Scico e del Nucleo speciale Frodi tecnologiche. L’operazione, oltre che l’Emilia Romagna,anche Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino e Veneto. Sono 78 le persone indagate nell’operazione “Free Credit” e 35 le misure cautelari, di cui 8 in carcere e 4 ai domiciliari: 23 le interdittive, di cui 20 ...

