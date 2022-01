Mauro Icardi risponde alle insinuazioni di un giornalista: “Io sesso con China?... (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il giocatore del Psg ha risposto alle affermazioni di un giornalista che parlava di sesso tra lui e China Suarez Leggi su golssip (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il giocatore del Psg ha rispostoaffermazioni di unche parlava ditra lui eSuarez

RoyNemer : Lionel Messi on the bench for PSG. Angel Di Maria, Leandro Paredes and Mauro Icardi all start. - ActuTech_Foot : Mauro Icardi x Leandro Paredes x Leo Messi ?????? - JacopoBoldrin : RT @officialcafe_19: Pensate Mauro Icardi gay... che giocatore sarebbe stato. - officialcafe_19 : Pensate Mauro Icardi gay... che giocatore sarebbe stato. - PsevenViv : @bttfnba Mauro icardi -