Maurizio Costanzo durissimo su Katia Ricciarelli “Alla sua età …” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Katia Ricciarelli in questi mesi si trova all’interno della casa più spiata d’Italia come concorrente ufficiale. Possiamo dire con certezza che in queste ultime settimane è stata parecchio al centro del gossip per via di alcune dichiarazioni e per alcuni atteggiamenti che non sono affatto piaciuti al pubblico. Katia Ricciarelli al Grande Fratello vip, i suoi atteggiamenti non convincono Molti utenti del web e telespettatori avrebbero addirittura chiesto l’intervento degli sponsor e chiesto ancora a gran voce la squalifica. Tuttavia, dopo l’intervento molto duro di Alfonso Signorini, tutto sembra essere tornato Alla normalità. Della nota cantante lirica, però, in questi giorni ne ha parlato anche lui, il noto Maurizio Costanzo, nella sua rubrica su Nuovo, dove ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 31 gennaio 2022)in questi mesi si trova all’interno della casa più spiata d’Italia come concorrente ufficiale. Possiamo dire con certezza che in queste ultime settimane è stata parecchio al centro del gossip per via di alcune dichiarazioni e per alcuni atteggiamenti che non sono affatto piaciuti al pubblico.al Grande Fratello vip, i suoi atteggiamenti non convincono Molti utenti del web e telespettatori avrebbero addirittura chiesto l’intervento degli sponsor e chiesto ancora a gran voce la squalifica. Tuttavia, dopo l’intervento molto duro di Alfonso Signorini, tutto sembra essere tornatonormalità. Della nota cantante lirica, però, in questi giorni ne ha parlato anche lui, il noto, nella sua rubrica su Nuovo, dove ...

Advertising

OpinionistaReAL : Quando sento la voce di Miriana è come se sentissi la voce di Maurizio Costanzo #gfvip #MirianaTrevisan - presElectBidet : @eziamor @ilberto74 Perché stupirsi? D’Agostino è uno dei tanti escrementi lasciati in giro da Maurizio Costanzo, non dimenticarlo. - Iosonolagomma : RT @anates_it: @Iosonolagomma Ricordo che ai tempi (forse qualche anno dopo) Maurizio Costanzo propose che, data la presenza di materiale '… - anates_it : @Iosonolagomma Ricordo che ai tempi (forse qualche anno dopo) Maurizio Costanzo propose che, data la presenza di ma… - ninochiaramonte : ???????? Al momento gli interventi certi sono: Ugo Mattei Moreno Pasquinelli Francesco Toscano Sen Bianca Lauro Grana… -

Ultime Notizie dalla rete : Maurizio Costanzo Giovanni Ciacci difende Katia Ricciarelli/ "Non è omofoba né razzista" Anche Maurizio Costanzo ha detto la sua su Katia Ricciarelli, evidenziando il fatto che da quando è cominciato il Grande Fratello Vip, la 76enne originaria di Rovigo, si è lasciata andare ad ...

Chi è Fiorello: moglie, figli, malattia, fratelli e sorelle Lo storico conduttore RAI raccontò il provino in un'intervista con Maurizio Costanzo: "Quando si fa un provino lo si fa di 5 minuti. Fiorello lo fece di 50. E io gli dissi: "Sei bravo ma Fantastico ...

Maurizio Costanzo, il tradimento spacca-matrimonio: ecco che è successo il Democratico Maurizio Costanzo durissimo su Katia Ricciarelli “Alla sua età Katia Ricciarelli in questi mesi si trova all'interno della casa più spiata d'Italia come concorrente ufficiale. Possiamo dire con certezza che in queste ultime settimane è stata parecchio al centro d ...

Maurizio Costanzo, il tradimento spacca-matrimonio: ecco che è successo Maurizio Costanzo è stato il protagonista di un tradimento. Nella vicenda c'entra anche la sua Maria de Filippi ...

Ancheha detto la sua su Katia Ricciarelli, evidenziando il fatto che da quando è cominciato il Grande Fratello Vip, la 76enne originaria di Rovigo, si è lasciata andare ad ...Lo storico conduttore RAI raccontò il provino in un'intervista con: "Quando si fa un provino lo si fa di 5 minuti. Fiorello lo fece di 50. E io gli dissi: "Sei bravo ma Fantastico ...Katia Ricciarelli in questi mesi si trova all'interno della casa più spiata d'Italia come concorrente ufficiale. Possiamo dire con certezza che in queste ultime settimane è stata parecchio al centro d ...Maurizio Costanzo è stato il protagonista di un tradimento. Nella vicenda c'entra anche la sua Maria de Filippi ...