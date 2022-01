Maturità, si fa in presenza e tornano gli scritti: ecco come sarà l’Esame di Stato 2022 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma – tornano gli scritti all’Esame di Maturità. L’ esame che prenderà il via il 22 giugno 2022 sarà costituito da una prova scritta di italiano, da una seconda prova sulle discipline di indirizzo, predisposta dalle singole commissioni d’Esame, e da un colloquio. Sono infatti pronte le Ordinanze che definiscono l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli Esami di Stato 2022 del primo e del secondo ciclo di istruzione. Il ministro Patrizio Bianchi le ha inviate oggi al Consiglio superiore della Pubblica Istruzione (Cspi), per il previsto parere. Le Ordinanze, informa il ministero, sono anche state illustrate alle Organizzazioni sindacali. Terminato l’iter amministrativo, saranno poi trasmesse alle competenti commissioni parlamentari, ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma –glialdi. L’ esame che prenderà il via il 22 giugnocostituito da una prova scritta di italiano, da una seconda prova sulle discipline di indirizzo, predisposta dalle singole commissioni d’Esame, e da un colloquio. Sono infatti pronte le Ordinanze che definiscono l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli Esami didel primo e del secondo ciclo di istruzione. Il ministro Patrizio Bianchi le ha inviate oggi al Consiglio superiore della Pubblica Istruzione (Cspi), per il previsto parere. Le Ordinanze, informa il ministero, sono anche state illustrate alle Organizzazioni sindacali. Terminato l’iter amministrativo, saranno poi trasmesse alle competenti commissioni parlamentari, ...

