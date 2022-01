Maturità con gli scritti | gli studenti protestano | «Si ignora che c’è ancora il Covid» Il sottosegretario Sasso | «Per loro invece sarà un vantaggio»

Leggi su open.online

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Il ministro Patrizio Bianchi non ha avuto nemmeno il tempo di comunicarlo che i ragazzi hanno già inviato una nota per dire no alla nuova, con gli(italiano e seconda prova) nonostante la pandemia del Coronavirus. «Non si tiene conto degli ultimi tre anni, penalizzati da un esame senza senso. Così non ci stiamo», questa la reazione della rete degliche, dunque, non si trova d’accordo con il ministro sul «riprendere nella quasi totalità la formula tradizionale». La Rete degliMedi, nello specifico, accusa il Miur di non aver ascoltato lerichieste e, con questa proposta di esame, di non considerare «le difficoltà enormi nella didattica e nell’apprendimento degli ultimi tre anni». Le associazioni studentesche,, chiedevano un esame ...