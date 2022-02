Maturità 2022 | nuove regole dell’esame Ira studenti

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Tornano gli scritti all’esame di: saranno due e in presenza. L’ esame, che prenderà il via il 22 giugno, sarà costituito da una prova scritta di italiano, da una seconda prova sulle discipline di indirizzo, predisposta dalle singole commissioni d’esame. Ci sarà poi un colloquio: in questo caso, sia nel primo che nel secondo ciclo, è prevista la possibilità della videoconferenza per i candidati impossibilitati a lasciare il loro domicilio, condizione che andrà, comunque, documentata. Sono pronte le ordinanze che definiscono l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di Statodel primo e del secondo ciclo di istruzione. Modalità che non piacciono agli. Il ministro Patrizio Bianchi ha inviate le ordinanze oggi al Consiglio superiore della Pubblica Istruzione ...