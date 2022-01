Matteo Ranieri in lacrime a Uomini e Donne per colpa di Armando Incarnato: “Non mi guardare più in faccia” (Di martedì 1 febbraio 2022) Nella puntata del 31 gennaio di Uomini e Donne, dopo il solito sfogo di Gemma Galgani, è tornato protagonista il trono classico. Matteo Ranieri, dopo anni in cui i tronisti non sono riusciti a coinvolgere particolarmente il pubblico, sta riuscendo a emozionare tutti. Il tronista ha avuto un duro scontro con Armando Incarnato e, poi, è scoppiato a piangere. Matteo Ranieri esplode a Uomini e Donne, prima urla, poi piange Meno male che il trono classico c’è! Dopo anni di oblio, Matteo Ranieri, in modo assolutamente inaspettato ci sta dando il trono classico che ci meritiamo. Il tronista, noto al pubblico di Uomini e Donne per essere un bravo ragazzo ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 1 febbraio 2022) Nella puntata del 31 gennaio di, dopo il solito sfogo di Gemma Galgani, è tornato protagonista il trono classico., dopo anni in cui i tronisti non sono riusciti a coinvolgere particolarmente il pubblico, sta riuscendo a emozionare tutti. Il tronista ha avuto un duro scontro cone, poi, è scoppiato a piangere.esplode a, prima urla, poi piange Meno male che il trono classico c’è! Dopo anni di oblio,, in modo assolutamente inaspettato ci sta dando il trono classico che ci meritiamo. Il tronista, noto al pubblico diper essere un bravo ragazzo ...

