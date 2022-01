Mattarella, il trasloco bis tra la famiglia e gli applausi (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tra scatoloni e saluti dei cittadini il presidente Mattarella è tornato al Colle. La messa, poi il pranzo domenicale in famiglia, con la figlia Laura e gli amati nipoti, e poi in macchina verso il ... Leggi su leggo (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tra scatoloni e saluti dei cittadini il presidenteè tornato al Colle. La messa, poi il pranzo domenicale in, con la figlia Laura e gli amati nipoti, e poi in macchina verso il ...

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella trasloco Mattarella, il trasloco bis tra la famiglia e gli applausi Mattarella ha preso il disegno, ha dato un buffetto sulla guancia al piccolo, poi ha salutato cordialmente alcune persone che lo hanno applaudito. I pacchi e le scatole, che solo qualche giorno fa ...

MATTARELLA BIS/ Il cortocircuito antipolitico di un presidente della prima repubblica ... grillino e ribaltonista) è stata totalmente legittimata e pilotata dal "dem" Mattarella al ... Intento nel frattempo in un trasloco di facciata, mentre il suo nome veniva giocato in Parlamento come ...

Mattarella torna al Quirinale: il secondo trasloco in pochi giorni Il Messaggero Quirinale, Mattarella e la grancassa mediatica “Tutto è bene ciò che finisce bene”. Con questo messaggio, in sostanza, i premurosi operatori dell’informazione hanno salutato, la sera di sabato 29 gennaio (primo “giorno della merla” a Milano) la ri ...

Il piano Mattarella: 7 anni al Quirinale per dare segnali di stabilità alla Ue. L'intesa su Draghi Questo pacco lo prendiamo. Quello no, resta qua. A mezzogiorno e mezzo, il primo atto del tredicesimo presidente della Repubblica è fare un salto a casa nuova per organizzare il contro-trasloco: un'oc ...

