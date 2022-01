Mattarella è il simbolo del Palazzo che si blinda (Di lunedì 31 gennaio 2022) Serva Italia di dolore ostello, ma il servilismo sulla persistenza del Mattarella sta travolgendo ogni argine, ogni record, roba mai vista nella pur mortificante storia della italica informazione. Si distingue il Tg1 di Monica Maggioni, che gronda, che trasuda lirismo: Mattarella come un messia, un martire, uno costretto alla politica dopo l’omicidio del fratello Piersanti, 42 anni fa: come a dire un risarcimento dallo stato che uccide e che premia. Neanche si accorgono del pessimo gusto della loro saliva. In realtà, tanto orgasmo nasconde, a malapena, una preoccupazione: Mattarella è mantenuto dal Palazzo per il Palazzo, è il simbolo del regime che si blinda, mentre fuori scoppia se non la rivoluzione, almeno la involuzione. Il vecchio Capo dello Stato non essendo ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 31 gennaio 2022) Serva Italia di dolore ostello, ma il servilismo sulla persistenza delsta travolgendo ogni argine, ogni record, roba mai vista nella pur mortificante storia della italica informazione. Si distingue il Tg1 di Monica Maggioni, che gronda, che trasuda lirismo:come un messia, un martire, uno costretto alla politica dopo l’omicidio del fratello Piersanti, 42 anni fa: come a dire un risarcimento dallo stato che uccide e che premia. Neanche si accorgono del pessimo gusto della loro saliva. In realtà, tanto orgasmo nasconde, a malapena, una preoccupazione:è mantenuto dalper il, è ildel regime che si, mentre fuori scoppia se non la rivoluzione, almeno la involuzione. Il vecchio Capo dello Stato non essendo ...

fattoquotidiano : #Mattarella 'I campi di concentramento sono stati una voragine che hanno inghiottito secoli di civiltà'… - scarfimaurizio : @zambrellik @borghi_claudio Comunque siete finiti. Siete stati capaci di far disamorare dalla politica gente come m… - true_trauma : (Continuo). . Mattarella, come già detto in numerose occasioni e come abbiamo già potuto leggere online, non è altr… - abertolucci6 : @Masssimilianoo Forse le mie aspettative sono troppo alte. Ti do ragione sul fatto che Mattarella in fondo non sia… - DoMonopoli : @eziomauro @repubblica Ha ragione, Di Maio, quello dell’impeachment X Mattarella, è il simbolo della bassezza della… -