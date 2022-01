Mason Greenwood arrestato dopo le accuse di violenza da parte dell’ex fidanzata

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 31 gennaio 2022)le denunce emerse nella giornata di ieri dadella sua ex, il calciatore ventenne del Manchester Unitedè stato “con l’accusa di violenze e aggressione in seguito alla diffusione, di cui siamo a conoscenza, di immagini di abusi e violenze fisiche postate da una donna”. Lo ha comunicato la polizia di Manchester, aggiungendo che il giovane “rimane in custodia in attesa di essere interrogato”. La squadra aveva fatto sapere ieri in una nota che l’atleta era stato sospeso e non si sarebbe allenato “fino a ulteriori aggiornamenti della situazione”. Come riporta The Athletic, anche Nike – sponsor del giocatore – ha emesso un comunicato: “Siamo profondamente preoccupati per leinquietanti e continueremo a monitorare da ...