Mason Greenwood | accusée de terribles violences par sa compagne | la star du foot anglais dans la tourmente

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Leballde nouveaula. Quelques mois après l’arrestation duballeur français de Manchester City, Benjamin Mendy, accusé de sept viols et d’une agression sexuelle, un autre joueur du championnatse retrouve lui aussi confronté à une terrible affaire. L’attaquant de Manchester United,, a été arrêté pour suspicion de viol et d’agression ce dimanche 30 janvier après la publication sur les réseaux sociaux de photos où on peut voir le visage de satuméfié. Bien que le nom den’ait pas été nommé par la police, la déclaration concernant l’enquête a été fournie après des demandes de renseignements sur le joueur âgé de 20 ans. “La ...

AGI - È stato arrestato per le accuse di stupro e aggressione il giocatore del Manchester United,. L'arresto è scattato dopo la denuncia di una giovane, la fidanzata, che ha pubblicato sui social video, fotografie e un messaggio audio in cui appare con il volto insanguinato e ...Lo ha fatto sapere la Bbc senza fare nomi, ma sembra chiaro che si tratti del calciatore del Manchester United. "Rimane in custodia - fa sapere la polizia - in attesa di essere ...Lo United aveva già diffuso un comunicato in cui spiegava che l'attaccante 20enne non tornerà ad allenarsi o a giocare partite fino a nuovo ordine . La polizia della Greater Manchester era stata infor ...Dopo l’apertura dell’inchiesta da parte della polizia, anche lo United ha ovviamente sospeso a tempo indeterminato il suo tesserato La ragazza ha denunciato tutto pubblicamente postando sui social vid ...