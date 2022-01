Mascherine all'aperto, Bassetti: 'Sono anacronistiche, assurda la multa da 400 euro. La gente è terrorizzata' (Di lunedì 31 gennaio 2022) come sempre dice le cose come le vede. 'Sono fondamentali le sull'autobus, a scuola e in metro, ma utilizzarle per camminare per strada è anacronistico'. Questa misura, 'è stata resa obbligatoria per ... Leggi su leggo (Di lunedì 31 gennaio 2022) come sempre dice le cose come le vede. 'fondamentali le sull'autobus, a scuola e in metro, ma utilizzarle per camminare per strada è anacronistico'. Questa misura, 'è stata resa obbligatoria per ...

Advertising

sole24ore : ?? Dal 1° febbraio via al #greenpass base anche per Poste, banche e shopping. Documento obbligatorio per molte attiv… - Laura_Virgy : @stebellentani Le mascherine all'aperto fanno schifo a prescindere. Mi spiace, nessuna attenuante per il Ministro.… - marckons : RT @Valenti44837922: La Corte Costituzionale Austriaca ha chiesto di presentare, relativamente all'obbligo vaccinale, dati incontrovertibil… - nevrotica9 : RT @Valenti44837922: La Corte Costituzionale Austriaca ha chiesto di presentare, relativamente all'obbligo vaccinale, dati incontrovertibil… - News24_it : Covid Italia, le news: oggi Cdm su nuove regole per Green pass, quarantena e scuola. Verso proroga obbligo mascheri… -