Mascherine all’aperto a Roma e nel Lazio, l’assessore D’Amato: “A Primavera le toglieremo” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Mascherine all’aperto a Roma e nel Lazio, l’assessore D’Amato fissa la data per un ritorno ad una sorta di normalità. E’ stata un’occasione particolare, quella di due giorni fa a Roma per ricordare i due anni dallo scoppio della pandemia con la prima coppia di cinesi positivi al Covid-19 ricoverata nella Capitale, per cercare di guardare al prossimo futuro con un po’ più di speranza e ottimismo. In tal senso potrebbe a breve essere tolto l’obbligo delle Mascherine all’aperto. Coronavirus Lazio, la situazioni di contagi e ricoveri Nel Lazio attualmente ci sono quasi 300.000 cittadini positivi al virus. Ieri i nuovi casi sono stati 11.533. La percentuale di Posti Letto di Terapia Intensiva occupata da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 31 gennaio 2022)e nelfissa la data per un ritorno ad una sorta di normalità. E’ stata un’occasione particolare, quella di due giorni fa aper ricordare i due anni dallo scoppio della pandemia con la prima coppia di cinesi positivi al Covid-19 ricoverata nella Capitale, per cercare di guardare al prossimo futuro con un po’ più di speranza e ottimismo. In tal senso potrebbe a breve essere tolto l’obbligo delle. Coronavirus, la situazioni di contagi e ricoveri Nelattualmente ci sono quasi 300.000 cittadini positivi al virus. Ieri i nuovi casi sono stati 11.533. La percentuale di Posti Letto di Terapia Intensiva occupata da ...

sole24ore : ?? Dal 1° febbraio via al #greenpass base anche per Poste, banche e shopping. Documento obbligatorio per molte attiv… - HuffPostItalia : Ancora mascherine all'aperto per un mese. E quarantene più morbide per gli studenti. Previsti due cdm - salvataglia : RT @sbruffino: Le mascherine all'aperto spariranno in modo naturale. Ormai si è capito che non servono e chi ormai le ha usa convinto forse… - iltirreno : Fissato il Consiglio dei Ministri in cui il governo riprenderà in mano il dossier sull’emergenza Covid: le nuove re… - sabato_ivana : RT @ElGusty99523701: obblighi vaccinali o restrizioni, mascherine all'aperto e al chiuso anche nelle scuole. Chi cerca di imporre l'uso del… -