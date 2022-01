Maria Cristina Didero curatrice della fiera del Design di Miami

Leggi su lifeandpeople

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Life&People.it Si apre bene il 2022 per ilitaliano, con l’annuncioconsulente,e autrice italiana, nominata direttrice curatoriale diper il 2022, ladedicata alda collezione.è la forza creativa dietro molti degli happening dipiù in voga di oggi in Italia e all’estero. E’ uno dei curatori più rispettati di oggi, con oltre due decenni di esperienza nel campo dele non solo. Nel suo nuovo ruolo, la giovanesaràdelle edizioni di Basilea,e Parigi ...