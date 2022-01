Marchetti: “Il Milan vuole investire dei soldi su giocatori per il futuro” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Luca Marchetti, noto esperto di calciomercato, ha parlato dei possibili movimenti in entrata del Milan per la prossima estate Leggi su pianetamilan (Di lunedì 31 gennaio 2022) Luca, noto esperto di calciomercato, ha parlato dei possibili movimenti in entrata delper la prossima estate

Advertising

antoniosalento : RT @MilanNewsit: Marchetti: 'Il Milan vuole investire i propri soldi su giocatori importanti per il presente ed il futuro' - gab72boa : RT @MilanNewsit: Marchetti: 'Il Milan vuole investire i propri soldi su giocatori importanti per il presente ed il futuro' - gilnar76 : Marchetti: «Il rinnovo di Ibrahimovic? Non è una questione economica» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - PianetaMilan : @LucaMarchetti : “ @Ibra_official ? Credo che sarà lui a decidere per il rinnovo” #ACMilan #Milan #SempreMilan - DenisBianco : RT @MilanNewsit: Marchetti: 'Il Milan vuole investire i propri soldi su giocatori importanti per il presente ed il futuro' -