Marche, sul Covid si fa sentire l'effetto - domenica: oggi 1.753 casi ma con solo 4.915 tamponi. Sei morti. Ricoveri: +24. Ecco dove il ... (Di lunedì 31 gennaio 2022) ANCONA - I nuovi contagi nelle ultime 24 ore calano vistosamente, come pure però i tamponi esaminati. La curva Covid risente insomma dell'effetto - domenica. I positivi comunicati oggi, lunedì 31 ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 31 gennaio 2022) ANCONA - I nuovi contagi nelle ultime 24 ore calano vistosamente, come pure però iesaminati. La curvarisente insomma dell'. I positivi comunicati, lunedì 31 ...

Advertising

cerco_lavoro : Offerte Lavoro Idoneo/a a Garanzia Giovani- Agenzia di Osimo (An): Si cerca commerciale da inserire in organico med… - mombarocciocom : ???? Ringraziamo la Regione Marche per aver promosso il ritorno dell'iniziativa sul nostro territorio comunale anche… - movimentoanto : domani tornerò a casa mia nelle marche per una settimana e potrò vedere sanremo in tv altrimenti su rai play sul mi… - AnsaMarche : Cade albero su auto, illeso conducente. Sul luogo Vvf, pianta rimossa - CarlinoCMarche : Morrovalle: dal ministero 600mila euro per i lavori sul fosso Bagnolo -