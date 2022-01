Marche, sul Covid si fa sentire l'effetto - domenica: oggi 1.753 casi ma con solo 4.915 tamponi. Età e province, ecco dove il virus corre di ... (Di lunedì 31 gennaio 2022) ANCONA - I nuovi contagi nelle ultime 24 ore calano vistosamente, come pure però i tamponi esaminati. La curva Covid risente insomma dell'effetto - domenica. I positivi comunicati oggi, lunedì 31 ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 31 gennaio 2022) ANCONA - I nuovi contagi nelle ultime 24 ore calano vistosamente, come pure però iesaminati. La curvarisente insomma dell'. I positivi comunicati, lunedì 31 ...

Advertising

CarlinoCMarche : Morrovalle: dal ministero 600mila euro per i lavori sul fosso Bagnolo - cinicomateriale : @SergioNardone1 @rospobufo @cr_ernest0 @Marinettoski @astrazenecco @muntzer_thomas @Entreri_Arnodas @JpLafitt… - secondosven : la ferrovia adriatica tra Marche e Abruzzo a picco sul mare outsold - AnsaMarche : Incendi: a fuoco ex discoteca Shalimar a Senigallia. Fiamme alte e fumo nero. Sul luogo Vvf, Ps, Cc e polizia locale - AnsaMarche : Green pass: vescovo Ascoli, non obbligo meritato sul campo. Ma se arriva ci adegueremo, in gioco salute pubblica -