FirenzePost : Mansura: processo Zaki, domani 1 febbraio sentenza del tribunale -

Ultime Notizie dalla rete : Mansura processo

Sarà decisiva, con una sentenza o almeno la fissazione di una data per pronunciarla, l'udienza di martedì dela Patrick Zaki a, in Egitto. Lo ha confermato in questi termini la sua legale principale, Hoda Nasrallah. 'La seduta di martedì è decisiva perché, se l'accusa autorizza gli avvocati ...IL CAIRO, 31 GEN Sarà decisiva, con una sentenza o almeno la fissazione di una data per pronunciarla, l'udienza di domani mattina dela Patrick Zaki a, in Egitto. Lo ha confermato in questi termini la sua legale principale, Hoda Nasrallah. "La seduta di domani è decisiva perché, se l'accusa autorizza gli avvocati ad ...Lo ha detto la legale dello studente egiziano di Unibo: "Ci sarà la sentenza oppure decideranno la data nella quale verrà emessa" ...Sarà decisiva, con una sentenza o almeno la fissazione di una data per pronunciarla, l'udienza di domani mattina del processo a Patrick Zaki a Mansura, in Egitto. A confermarlo la sua legale principal ...