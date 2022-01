Manila Nazzaro contro Soleil: “Ha fatto piangere e star male tutta la casa” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Sembra che non ci sia più nulla da fare, l’amicizia tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge è davvero arrivata al capolinea. Le due gieffine sono state legate per quattro mesi e si sono sempre difese all’interno del reality, ma qualcosa è cambiato con l’arrivo di Delia Duran. La Sorge ha accusato la sua amica di averla abbandonata per passare del tempo con la moglie di Alex Belli. Dopo gli iniziali scontri le due donne hanno discusso più volte e adesso nella casa ci sono due schieramenti opposti, da una parte Manila, Miriana, Delia e Nathaly e dall’altra Soleil, Jessica e Sophie. Ieri la Nazzaro si è confidata con Nathaly e Delia e ha confermato di non voler confrontarsi con Soleil: “Sono stanca, ha sempre ragione lei, lei è sempre la vittima, quella non ... Leggi su biccy (Di lunedì 31 gennaio 2022) Sembra che non ci sia più nulla da fare, l’amicizia traSorge è davvero arrivata al capolinea. Le due gieffine sono state legate per quattro mesi e si sono sempre difese all’interno del reality, ma qualcosa è cambiato con l’arrivo di Delia Duran. La Sorge ha accusato la sua amica di averla abbandonata per passare del tempo con la moglie di Alex Belli. Dopo gli iniziali scontri le due donne hanno discusso più volte e adesso nellaci sono due schieramenti opposti, da una parte, Miriana, Delia e Nathaly e dall’altra, Jessica e Sophie. Ieri lasi è confidata con Nathaly e Delia e ha confermato di non voler confrontarsi con: “Sono stanca, ha sempre ragione lei, lei è sempre la vittima, quella non ...

