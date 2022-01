Manganellate agli studenti, la polemica non si spegne: "Cariche molto gravi, Lamorgese dia spiegazioni" (Di lunedì 31 gennaio 2022) "Di scuola-lavoro non si può morire" è lo slogan più scandito dagli studenti. Continua in varie città la protesta studentesca. Sono scesi in piazza la scorsa settimana dopo la morte di Lorenzo Parelli, il... Leggi su europa.today (Di lunedì 31 gennaio 2022) "Di scuola-lavoro non si può morire" è lo slogan più scandito d. Continua in varie città la protesta studentesca. Sono scesi in piazza la scorsa settimana dopo la morte di Lorenzo Parelli, il...

Advertising

repubblica : Scuola, Enrico Letta sulle manganellate agli studenti: 'Cariche della polizia molto gravi, qualcuno deve dare rispo… - LaStampa : Enrico Letta sulle manganellate agli studenti: “Cariche molto gravi, qualcuno deve rispondere” - PalermoToday : Manganellate agli studenti, la polemica non si spegne: 'Cariche molto gravi, Lamorgese dia spiegazioni'… - romatoday : Manganellate agli studenti, la polemica non si spegne: 'Cariche molto gravi, Lamorgese dia spiegazioni'… - Vignitta55 : RT @MarianoDeCarlo1: Dalla #scuolaDiaz alle manganellate agli #studenti che protestano per il diritto allo studio in sicurezza e in ricordo… -