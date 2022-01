Manchester United, carriera rovinata per Mason Greenwood: arrestato con accuse gravissime (Di lunedì 31 gennaio 2022) Goal News Dopo la recente notizia della condanna definitiva in Cassazione per Robinho per una violenza sessuale di gruppo, un altro calciatore famoso a livello internazionale finisce nei guai per un episodio simile. Si tratta dell'attaccante del Manchester United Mason Greenwood, che è stato arrestato poche ore fa con l'accusa di aggressione e stupro della sua ragazza Harriet Robson. Ieri mattina la ragazza in questione aveva pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di storie che la ritraevano con labbra e viso insanguinati, con lividi sulle gambe e in altre parti del corpo, aggiungendo che a causarle era stato proprio il fenomeno che gioca in Premier League. Oltre alla documentazione fotografica, la ragazza ha parlato di questi eventi con una registrazione audio della presunta lite tra loro, ... Leggi su goalnews (Di lunedì 31 gennaio 2022) Goal News Dopo la recente notizia della condanna definitiva in Cassazione per Robinho per una violenza sessuale di gruppo, un altro calciatore famoso a livello internazionale finisce nei guai per un episodio simile. Si tratta dell'attaccante del, che è statopoche ore fa con l'accusa di aggressione e stupro della sua ragazza Harriet Robson. Ieri mattina la ragazza in questione aveva pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di storie che la ritraevano con labbra e viso insanguinati, con lividi sulle gambe e in altre parti del corpo, aggiungendo che a causarle era stato proprio il fenomeno che gioca in Premier League. Oltre alla documentazione fotografica, la ragazza ha parlato di questi eventi con una registrazione audio della presunta lite tra loro, ...

sportface2016 : #ManchesterUnited: arrestato #Greenwood con l’accusa di stupro - SkySport : Mason Greenwood accusato di stupro: il Manchester United lo sospende #SkySport #SkyPremier #PremierLeague… - sportmediaset : Manchester United: #Greenwood arrestato per stupro e aggressione. #SportMediaset - francinacubo : RT @perchetendenza: 'Greenwood': Perché la sua ex fidanzata Harriet Robson ha mostrato in delle storie su Instagram di aver subito maltratt… - Extreme_ITA : Il Manchester United adotta il Wi-Fi Extreme Networks per l’Old Trafford -