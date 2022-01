Manchester City | Serie A beffata | ufficiale il gioiello sudamericano

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Ultimo giorno, ormai, per le trattative invernali di mercato. Poco meno di ventiquattro ore per cercare di migliorare la rosa delle squadre. Obiettivo: mettere una toppa sugli errori commessi nelle trattative estive o soddisfare le necessità emerse in questa prima metà di stagione. La finestra di riparazione è un vero e proprio incubo per tutti i direttori sportivi sparsi in giro per l’Italia e l’Europa: pochi giorni, calciatori su piazza limitati e riluttanza nel cedere, infatti, rendono poco semplice il lavoro degli addetti alle trattative. Il periodo pandemico governato dal Coronavirus, che ha ripreso vigore con la sua variante Omicron, rende ancor più complicata questa sessione così indecifrabile. DallaA allaC (passando per gli altri campionati europei), tutti i club cercano di sondare il terreno delle trattative in cerca di occasioni ...

TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Manchester City, bruciata la concorrenza italiana. Ecco il gioiello Julian Alvarez - cmdotcom : #ManchesterCity, è UFFICIALE il colpo Julian #Alvarez: i dettagli - FlaRock11 : @tupiesportes Gabigol foi pro Manchester City? - MondoBN : MERCATO, Niente Juventus per Alvarez: è ufficiale il - cn1926it : UFFCIALE – Sfuma l’obiettivo #JualianAlvarez per il #Napoli: ha firmato con il #City -

Commenta per primo Julian Alvarez è un nuovo calciatore del. Con una breve nota apparsa sui propri canali ufficiali, il club inglese ha comunicato di aver raggiunto un accordo economico col River Plate per l'attaccante classe 2000. Il ...Julian Alvarez è ufficialmente un nuovo attaccante del. Il giocatore di 22 anni, ha firmato un contratto da cinque anni e mezzo. Nei mesi scorsi il capocannoniere dello scorso campionato argentino è stato seguito anche dal Napoli. Il ...Manchester City have signed Argentina international Julian Alvarez from River Plate on a five-and-a-half-year deal, the Premier League champions said on Monday.Bayern goalkeeper Manuel Neuer and Manchester United defender Raphaël Varane feature in episode two of UEFA.tv's behind-the-scenes documentary.