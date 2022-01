Malore fulminante | trentanovenne muore a Ponte a Egola mentre lavora

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Malore fulminante

San Miniato, 31 gennaio 2022 - Tragedia a Ponte a Egola nella mattina di lunedì 31 gennaio. Un trentanovenne è morto mentre stava lavorando in via dei Conciatori . Ha avuto un. Un arresto cardiaco per il quale ogni tentativo di rianimazione del 118 è stato vano . E' accaduto mentre il giovane stava svolgendo alcune consegne nelle aziende. E' svenuto e ...Tragedia in una conceria di San Miniato, dove un uomo di 40 anni è morto stroncato da un. Il decesso è avvenuto questa mattina in un'azienda in via dei Conciatori, in zona Ponte a .... ...La tragedia nel territorio comunale di San Miniato. Il giovane stava svolgendo alcune consegne per le aziende della zona conciaria ...Tragedia in una conceria di San Miniato, dove un uomo di 40 anni è morto stroncato da un malore. Il decesso è avvenuto questa mattina in un'azienda in via ...