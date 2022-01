“Ma avete visto Barù?”. GF Vip, pubblico senza pietà: le telecamere inquadrano prima Jessica, poi lui (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nuova coppia al Grande Fratello Vip? Forse è presto per dirlo, ma quello che sta succedendo tra Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, meglio noto come Barù, e Jessica Selassié merita di essere approfondito. Sul primo inquilino della casa più spiata dagli italiani è stato detto molto: la sua insofferenza verso certe strategie e ‘dinamiche’ si sono palesate ben presto. Recentemente Barù si è messo in mostra per aver criticato in modo particolare lo stesso reality. “Non lo farei vedere mai ai miei figli” in soldoni il suo pensiero. Con lui la regia del GF Vip ha parecchio lavoro da fare: le sue uscite sono imprevedibili. Ebbene anche le relazioni che sta intrecciando nello show condotto da Alfonso Signorini stanno facendo discutere. Su Nathaly Caldonazzo, ad esempio, il suo giudizio è impietoso: “È cattiva dentro” ha detto ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nuova coppia al Grande Fratello Vip? Forse è presto per dirlo, ma quello che sta succedendo tra Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, meglio noto come, eSelassié merita di essere approfondito. Sul primo inquilino della casa più spiata dagli italiani è stato detto molto: la sua insofferenza verso certe strategie e ‘dinamiche’ si sono palesate ben presto. Recentementesi è messo in mostra per aver criticato in modo particolare lo stesso reality. “Non lo farei vedere mai ai miei figli” in soldoni il suo pensiero. Con lui la regia del GF Vip ha parecchio lavoro da fare: le sue uscite sono imprevedibili. Ebbene anche le relazioni che sta intrecciando nello show condotto da Alfonso Signorini stanno facendo discutere. Su Nathaly Caldonazzo, ad esempio, il suo giudizio è impietoso: “È cattiva dentro” ha detto ...

