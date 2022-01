Lutto nel mondo del Festival di Sanremo: se ne va un “maestro di arte e vita” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il fotografo ha immortalato nella sua lunga carriera tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, diventando fotografo ufficiale della nota kermesse musicale Se ne va Rino Petrosino, il fotografo che per decenni ha immortalato l’evoluzione del Festival di Sanremo e di tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo. Alla vigilia della 72esima edizione della kermesse musicale, Petrosino si è spento a 79 anni dopo aver immortalato tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo per 50 anni. Addio a Rino Petrosino, l’occhio dietro queste celebri copertine e dietro Sanremo Petrosino iniziò la sua carriera attorno ai 20 anni iniziando a fare a gavetta come fotografo per fotoromanzi in voga all’epoca quali ‘Bolero’ e ‘Grand Hotel’. Fu verso la fine degli anni ’60 che ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il fotografo ha immortalato nella sua lunga carriera tantissimi personaggi deldello spettacolo, diventando fotografo ufficiale della nota kermesse musicale Se ne va Rino Petrosino, il fotografo che per decenni ha immortalato l’evoluzione deldie di tantissimi personaggi deldello spettacolo. Alla vigilia della 72esima edizione della kermesse musicale, Petrosino si è spento a 79 anni dopo aver immortalato tantissimi personaggi deldello spettacolo per 50 anni. Addio a Rino Petrosino, l’occhio dietro queste celebri copertine e dietroPetrosino iniziò la sua carriera attorno ai 20 anni iniziando a fare a gavetta come fotografo per fotoromanzi in voga all’epoca quali ‘Bolero’ e ‘Grand Hotel’. Fu verso la fine degli anni ’60 che ...

