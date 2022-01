Lutto a Sanremo, addio a tanta storia del Festival: “Grande dolore per tutti noi” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Per oltre cinque decenni ha immortalato con il suo talentuoso ed inimitabile occhio alcune delle stelle, televisive, musicali e cinematografiche, più amate del nostro paese. Una Grande eredità per la storia dello spettacolo, che lo renderà immortale. Stiamo parlando dello storico fotografo Rino Petrosino, che si è spento lo scorso 30 gennaio. Indubbiamente ha scattato alcune delle copertine più indimenticabili di Tv Sorrisi e Canzoni, rivista della quale era infatti un simbolo. Si vantava da sempre di non aver mai dovuto fare paparazzate per sopravvivere nel suo settore lavorativo. Rino Petrosino amava carpire il dietro le quinte degli artisti, parti della loro vita mai viste in televisione. Rino Petrosino, morto lo storico fotografo di Sanremo Aveva 79 anni ed è venuto a mancare proprio a pochissimo dall’inizio del ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 31 gennaio 2022) Per oltre cinque decenni ha immortalato con il suo talentuoso ed inimitabile occhio alcune delle stelle, televisive, musicali e cinematografiche, più amate del nostro paese. Unaeredità per ladello spettacolo, che lo renderà immortale. Stiamo parlando dello storico fotografo Rino Petrosino, che si è spento lo scorso 30 gennaio. Indubbiamente ha scattato alcune delle copertine più indimenticabili di Tv Sorrisi e Canzoni, rivista della quale era infatti un simbolo. Si vantava da sempre di non aver mai dovuto fare paparazzate per sopravvivere nel suo settore lavorativo. Rino Petrosino amava carpire il dietro le quinte degli artisti, parti della loro vita mai viste in televisione. Rino Petrosino, morto lo storico fotografo diAveva 79 anni ed è venuto a mancare proprio a pochissimo dall’inizio del ...

