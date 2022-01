Lupo investito e ucciso sulla Pedemontana Rimossa la carcassa | ma scoppia la polemica

Advertising

infoitinterno : Ancora un lupo investito e ucciso in Trentino - infoitinterno : Investito e ucciso un altro lupo a Lagolo. È il decimo negli ultimi 14 mesi - jauregloo : @ASyouare0 TI PREHO ne ho avuti 3 tutti e tre morti uno avvelenato uno investito e uno sbranato dal mio cane lupo???????? - luchi50135 : Ancora un lupo investito sulle strade trentine - Giorno_Lodi : Lupo investito e ucciso: è il primo avvistamento nel Nord Lodigiano. 'Ormai si spostano' -

Ultime Notizie dalla rete : Lupo investito

FABRIANO - Un bell'esemplare diappenninico è statoe ucciso sulla Pedemontana, tra Fabriano e lo svincolo per Cerreto d'Esi. La Polizia stradale è subito intervenuta sul posto, allertando gli operatori del Cras - ...Ilmorto sulla Pedemontanae ucciso sulla Pedemontana un esemplare diappenninico. E' accaduto nella notte tra il 28 e il 29 gennaio, nel tratto tra Fabriano e lo svincolo per Cerreto ...FABRIANO - Un bell’esemplare di lupo appenninico è stato investito e ucciso sulla Pedemontana, tra Fabriano e lo svincolo per Cerreto d’Esi. La Polizia stradale è ...Quest’ultimo ha informato la stazione del corpo forestale di Vallelaghi, che ha provveduto a recuperare il lupo morto e a portarlo al veterinario per gli esami del caso La carcassa è stata segnalata d ...