L' Unione africana sospende il Burkina Faso dopo il golpe

Advertising

agenzia_nova : Burkina Faso: golpe, Unione africana sospende il Paese dagli organismi regionali - The_Leegend99 : RT @Adrianaaaaaaaa: un embargo nel tentativo di strangolare un paese già poverissimo, con la benedizione dell'Unione Africana, dell'UE e de… - luc_sca : RT @Adrianaaaaaaaa: un embargo nel tentativo di strangolare un paese già poverissimo, con la benedizione dell'Unione Africana, dell'UE e de… - giulianol : RT @Adrianaaaaaaaa: un embargo nel tentativo di strangolare un paese già poverissimo, con la benedizione dell'Unione Africana, dell'UE e de… - mariasole813 : RT @Adrianaaaaaaaa: un embargo nel tentativo di strangolare un paese già poverissimo, con la benedizione dell'Unione Africana, dell'UE e de… -

Ultime Notizie dalla rete : Unione africana

L'(Ua) ha annunciato oggi di aver sospeso il Burkina Faso in risposta al colpo di stato del 24 gennaio che ha deposto il presidente Roch Marc Christian Kabore. Il Consiglio per la pace e ...Addis Abeba, 31 gen 11:33 - La Commissione dell'ha deciso di sospendere la partecipazione del Burkina Faso agli organismi regionali a seguito al colpo...L'Unione Africana (Ua) ha annunciato oggi di aver sospeso il Burkina Faso in risposta al colpo di stato del 24 gennaio che ha deposto il presidente Roch Marc Christian Kabore. (ANSA) ...Oltre 110 milioni di persone governate da militari, 5 colpi di Stato in 18 mesi in un'area chiave per l'Europa. C'è un sovranismo africano che considera ...