Lulù Selassiè, dopo l'uscita di Manuel Bortuzzo dal Grande Fratello Vip, sente terribilmente la mancanza del suo fidanzato. Ieri la princess ha avuto un crollo mentre parlava con Miriana Trevisan. Lulù piange al GF Vip perché le manca Manuel: "Mi sento molto sola…" Anche tua sorella Jessica… puoi fare conto anche su di lei.

cherry19611883 : RT @FaTinaameta: Jess: Hai spruzzato il profumo di Manu? Lulù: Si me lo sono messa addosso.. si sente??? #gfvip #fairyLu - chiiia__01 : RT @FaTinaameta: Jess: Hai spruzzato il profumo di Manu? Lulù: Si me lo sono messa addosso.. si sente??? #gfvip #fairyLu - blogtivvu : Lulù sente la mancanza di Manuel: “Mi sento molto sola…”, lo sfogo al GF Vip - BeansFrancesca : RT @FaTinaameta: Jess: Hai spruzzato il profumo di Manu? Lulù: Si me lo sono messa addosso.. si sente??? #gfvip #fairyLu - Silvia42035429 : RT @FaTinaameta: Jess: Hai spruzzato il profumo di Manu? Lulù: Si me lo sono messa addosso.. si sente??? #gfvip #fairyLu -

