Lulù Selassié gli volta le spalle: il gesto per lei è imperdonabile (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nuovo terremoto all’interno del Grande Fratello e questa volta è coinvolta Lulù Selassié, delusa da un coinquilino a causa di un suo gesto che lei ha ritenuto essere imperdonabile. Ecco cos’è accaduto. La principessa Lulù Selassié sta attraversando ore di sconforto poiché il suo amato Manuel Bortuzzo ha da poco lasciato definitivamente la Casa del Grande Fratello. Ma nonostante ciò il loro amore è più forte e questo i fan lo sanno, tanto che hanno inviato un aeroplano a loro dedicato con la seguente scritta: “L&M quel filo che vi unisce“. Lulù Selassié-AltranotiziaMa soprattutto in queste ore si è mostrata tanto alterata sia per gli equilibri ormai crollati all’interno della Casa sia per un ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nuovo terremoto all’interno del Grande Fratello e questaè coin, delusa da un coinquilino a causa di un suoche lei ha ritenuto essere. Ecco cos’è accaduto. La principessasta attraversando ore di sconforto poiché il suo amato Manuel Bortuzzo ha da poco lasciato definitivamente la Casa del Grande Fratello. Ma nonostante ciò il loro amore è più forte e questo i fan lo sanno, tanto che hanno inviato un aeroplano a loro dedicato con la seguente scritta: “L&M quel filo che vi unisce“.-AltranotiziaMa soprattutto in queste ore si è mostrata tanto alterata sia per gli equilibri ormai crollati all’interno della Casa sia per un ...

Advertising

Tuttogossipnews : #GFVIP ?????? Lulù Selassié si scoraggia: il sentimento non corrisposto ?????? #fairylu #lulu #luluemanuel #jessvip… - infoitcultura : Manuel Bortuzzo, la dedica a Lulù Selassie dopo l'uscita dal Gf Vip: 'Sei vita Lulù, la mia' - infoitcultura : Verissimo, Manuel Bortuzzo parla dell'amore per Lulù Selassiè - ValerioPaladin2 : RT @rossella_vene: Unpopular ma proprio unpopular opinion sulle princess Selassie': Jessica>>>>>Lulù e Clarissa #GFVIP - Federic37038675 : @maledettotewpo lulù o jess per me l'importante faccia di cognome selassiè -

Ultime Notizie dalla rete : Lulù Selassié Grande Fratello Vip, la Casa si scaglia contro Soleil Sorge La Sorge, nel corso dei quattro mesi del Grande Fratello Vip ha avuto diverbi con: Raffella Fico, Samy Youssef, Ainett Stephens, Aldo Montano, Francesca Cipriani, Lulù Selassiè, Sophie Codegoni, ...

Lulù, Katia Ricciarelli: 'Vuoi che venga al tuo matrimonio con Manuel?'/ 'Mi fai anche da damigella!" La coppia formata da Manuel e Lulù è stata la prima a prender vita nella sesta edizione del noto reality, e la voglia di matrimonio è ormai un dato certo. I due si amano e voglio coronare la loro ...

La Sorge, nel corso dei quattro mesi del Grande Fratello Vip ha avuto diverbi con: Raffella Fico, Samy Youssef, Ainett Stephens, Aldo Montano, Francesca Cipriani,Selassiè, Sophie Codegoni, ...La coppia formata da Manuel eè stata la prima a prender vita nella sesta edizione del noto reality, e la voglia di matrimonio è ormai un dato certo. I due si amano e voglio coronare la loro ...