Lulù Selassié crolla e piange | “Sto male | sono sola | e lei mi ha deluso tantissimo”

Leggi su biccy

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Dall’uscita di Manuel Bortuzzo,si è un po’ spenta e ieri èta. La fatina del GF Vip si è messa nel letto ed ha pianto perché ha iniziato a sentirsi. Miriana Trevisan ha cercato di tirare su di morale la coinquilina, che però le ha spiegato i motivi del suossere. “Io non sto benissimo. Anche primaandata in piscina e c’erano Soleil e Sophie che parlavano e nemmeno siaccorte della mia presenza. Non sigirate e io me neandata. Senza Manu io mi sento e persa e, nessuno sta con me. Manu è una persona straordinaria, mi faceva stare bene. Si preoccupava di me, passavamo il tempo insieme, giocavamo a biliardo e mi faceva vincere. Adesso è tutto diverso, ...