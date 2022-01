Lulù Selassié crolla al GF Vip: “Sto male, lei mi ha delusa” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Dopo l’addio di Manuel Bortuzzo al GF Vip per Lulù Selassié è diventato sempre più difficile gestire la tensione e, nelle ultime ore, si è sfogata nel confessionale della Casa senza trattenere le lacrime. Lulù Selassié: lo sfogo Lulù Selassié ha iniziato ad accusare la solitudine al GF Vip dopo l’addio del suo fidanzato, Manuel Bortuzzo, e nelle ultime ore oltre ad aver pianto di nostalgia si è sfogata contro Sophie Codegoni che, a suo dire, l’avrebbe fortemente delusa. “Io non sto benissimo. Anche prima sono andata in piscina e c’erano Soleil e Sophie che parlavano e nemmeno si sono accorte della mia presenza. Non si sono girate e io me ne sono andata. Senza Manu io mi sento e persa e sola, nessuno sta con me. Manu è una persona straordinaria, mi faceva stare bene. ... Leggi su cityroma (Di lunedì 31 gennaio 2022) Dopo l’addio di Manuel Bortuzzo al GF Vip perè diventato sempre più difficile gestire la tensione e, nelle ultime ore, si è sfogata nel confessionale della Casa senza trattenere le lacrime.: lo sfogoha iniziato ad accusare la solitudine al GF Vip dopo l’addio del suo fidanzato, Manuel Bortuzzo, e nelle ultime ore oltre ad aver pianto di nostalgia si è sfogata contro Sophie Codegoni che, a suo dire, l’avrebbe fortemente. “Io non sto benissimo. Anche prima sono andata in piscina e c’erano Soleil e Sophie che parlavano e nemmeno si sono accorte della mia presenza. Non si sono girate e io me ne sono andata. Senza Manu io mi sento e persa e sola, nessuno sta con me. Manu è una persona straordinaria, mi faceva stare bene. ...

GF Vip, Jessica e Sophie difendono Soleil: 'Miriana Trevisan sta esagerando' Dopo le liti furiose che coinvolsero da un lato la 'fazione' di Katia Ricciarelli e dall'altro quello di Lulù Selassié , adesso al centro della polemica ci sono Delia Duran e Soleil Sorge . Le rivali ...

