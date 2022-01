Love is in the air, trama 31 gennaio: l'ira di Eda e Serkan (Di lunedì 31 gennaio 2022) Eda e Serkan, a Love is in the air, rischieranno di vedere compromessa la loro amicizia con Engin e Piril. Intanto, la trama della soap opera turca di oggi, lunedì 31 gennaio, evidenzia che Aydan sarà sotto shock dopo aver scoperto che Kemal è il padre di Serkan. A questo punto, la donna dovrà trovare il modo più appropriato per comunicarlo ad entrambi. Intanto, Piril ed Engin si recheranno a casa di Eda per chiedere un giorno libero a Serkan. I due coniugi, dopo aver incontrato la preside di una prestigiosa scuola, hanno deciso di iscrivere anche il figlioletto Can, ma l'istituto seleziona gli alunni in base a dei test a cui devono sottoporsi i genitori. La preside, infatti, ha spiegato ad Engin e a Piril di avere a cuore l'armonia della coppia e di valutare la solidità e ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 31 gennaio 2022) Eda e, ais in the air, rischieranno di vedere compromessa la loro amicizia con Engin e Piril. Intanto, ladella soap opera turca di oggi, lunedì 31, evidenzia che Aydan sarà sotto shock dopo aver scoperto che Kemal è il padre di. A questo punto, la donna dovrà trovare il modo più appropriato per comunicarlo ad entrambi. Intanto, Piril ed Engin si recheranno a casa di Eda per chiedere un giorno libero a. I due coniugi, dopo aver incontrato la preside di una prestigiosa scuola, hanno deciso di iscrivere anche il figlioletto Can, ma l'istituto seleziona gli alunni in base a dei test a cui devono sottoporsi i genitori. La preside, infatti, ha spiegato ad Engin e a Piril di avere a cuore l'armonia della coppia e di valutare la solidità e ...

