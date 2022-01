Lorenzo Crespi parole una furia contro Caterina Balivo | “Mai …”

Leggi su baritalianews

(Di lunedì 31 gennaio 2022)nella giornata di domenica 30 gennaio è stato ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica In. Ad ogni modo, in questi giorni sembra che l’attore si sia sfogato e commentato il comportamento di. Ma che cosa è accaduto tra i due? Pare che il noto attore sia pronto a tornare in televisione con la seconda stagione di Makari, la fiction di Rai 1 ambientata in Sicilia che ha ottenuto un successo strepitoso con la prima stagione. Ma vediamo cosa ha dichiarato l’attore siciliano nel salotto di Mara Venier.torna in tv dopo tanti anni di stop L’attore è piuttosto noto per aver preso parte a diverse fiction italiane, come Carabinieri. Da un pò di tempo si è allontanato dal mondo della televisione e soltanto di recente lo abbiamo visto in ...