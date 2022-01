Locazioni sulla carta fino a 2600 volte superiori alla realtà | anche in Puglia l’operazione su falsi crediti d’imposta per 440 milioni di euro Guardia di finanza

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso ddi: I Finanzieri del Comando Provinciale delladidi Rimini, coordinati dProcura della Repubblica di Rimini, con il supporto di 44 Reparti territorialmente competenti, nonché della componente aerea del Corpo, del supporto tecnico dello S.C.I.C.O e del Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche, per un totale di oltre 200 militari, hanno dato avvio, alle prime luci dell’alba, ad una vasta operazione di polizia in Emilia Romagna ed in contemporanea in Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche,, Sicilia, Toscana, Trentino e Veneto. In queste ore le Fiamme Gialle stanno eseguendo un provvedimento del G.I.P. presso il Tribunale di Rimini con cui sono state disposte 35 misure cautelari ...

Advertising

NoiNotizie : Locazioni sulla carta fino a 2600 volte superiori alla realtà: anche in #Puglia l'operazione @GDF su falsi crediti… - SeacSpa : L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul contributo a #fondoperduto in caso di riduzione del canone di lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Locazioni sulla

Nell'inchiesta della Guardia di Finanza di Riminimaxi - truffa sulle misure di sostegno sono oltre 100 le società coinvolte, create ad hoc per ottenere bonus, bonus per ...Nell'inchiesta della Guardia di Finanza di Riminimaxi - truffa sulle misure di sostegno sono oltre 100 le società coinvolte, create ad hoc per ottenere bonus, bonus per ...Non aventi diritto ricevono dei bonus dallo Stato Soldi stanziati dallo Stato per aiutare le imprese e i commercianti in difficoltà a causa della pandemia e finiti invece in modo illecito nelle mani d ...Non aventi diritto ricevono dei bonus dallo Stato Soldi stanziati dallo Stato per aiutare le imprese e i commercianti in difficoltà a causa della pandemia e finiti invece in modo illecito nelle mani d ...