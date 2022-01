Lo scontro tra i grillini si sposta sui social | impazza l’hashtag #DimaioOut C’è lo zampino di Conte?

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Lotra Giuseppee Luigi Di Maio sisuia colpi di tweet. Nelle ultime ore è entrato nelle tendenze di Twitter, con cui molti utenti stanno chiedendo la ‘cacciata’ del ministro degli Esteri dal Movimento 5 Stelle, accusandolo di aver ‘tramato’ contro il leadernella partita per il Quirinale. Si tratta di una sommossa ‘spontanea’ o di un’operazione studiata a tavolino, magari dai contiani? Per Pietro Raffa, esperto di comunicazionee amministratore delegato della ‘MR & Associati Comunicazione’, la riè semplice: “E’ un tweet-bombing contro Di Maio”. “Ho effettuato un’analisi quantitativa e qualitativa dei tweet: sono andato a vedere ...

di Redazione politica Loil ministro degli Esteri e il capo politico del Movimento è finito anche sui social con un hashtag che chiede la cacciata del primo LoGiuseppe Conte e Luigi Di Maio si sposta ...Ma va ancora annoveratole possibilità in campo, nonle certezze, perché se da una parte i ... Se si andrà allofinale, invece, sembra difficile che Di Maio si presti ad un gioco al...