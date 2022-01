LIVE – Napoli-Trieste 62-54 | Serie A1 2021 2022 basket RISULTATO IN DIRETTA

Leggi su sportface

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Latestuale di GeVi-Allianz Pallacanestro, valida per la 18esima giornata dellaA1di. I partenopei, dopo una prima parte di stagione stratosferica, sono incappati in cinque sconfitte consecutive e cercano riscatto. Gli ospiti, dopo la sconfitta contro Reggio Emilia, hanno ritrovato il successo battendo Pesaro, e in generale hanno ottenuto tre vittorie nelle ultime quattro partite. La palla a due è fissata alle ore 20:45 di lunedì 31 gennaio, con Sportface che vi fornirà unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA INCOME VEDERE TUTTE LE PARTITE INTV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON FINAL EIGHT COPPA ITALIA: ...