LIVE CALCIOMERCATO SERIE A E SERIE B: TUTTE LE TRATTATIVE MINUTO PER MINUTO (Di lunedì 31 gennaio 2022) TUTTE le ufficialità e i rumors della sessione invernale di CALCIOMERCATO di SERIE A e SERIE B 2021-2022: alle ore 20.00 il "gong" Leggi su mediagol (Di lunedì 31 gennaio 2022)le ufficialità e i rumors della sessione invernale didiA eB 2021-2022: alle ore 20.00 il "gong"

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato #SerieB | #Crotone, c'è l'accordo per #Nicoletti - DiMarzio : #Calciomercato #SerieB | #Cosenza, è fatta per #Camporese - DiMarzio : #Calciomercato #SerieB | #Alessandria, vicino #Rafia dalla #Juventus - tuttofrosinone : CALCIOMERCATO LIVE - Visite mediche per Gatti. La Feralpisalò vuole Ardemagni, Monopoli su Tabanelli. D'Urso va al… - massimi20810337 : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieB | @PisaSC, si chiude per il ritorno in Italia dell'attaccante rumeno #Puscas: trovata la formula dell'… -