Lite per motivi di viabilità, 32enne accoltellato nel Napoletano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Scoppia una Lite per motivi di viabilità ed un 32enne viene accoltellato all'addome: ci sarebbe questo dietro il ferimento di uomo, ieri sera, a Casoria (Napoli). Ieri sera i Carabinieri della Compagnia di Casoria sono intervenuti in Piazza San Paolo dove il 32enne del posto era stato colpito al lato destro dell'addome. Da una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei militari, il 32enne sarebbe stato ferito durante una Lite, scoppiata per motivi di viabilità. Curato al pronto soccorso dell'Ospedale di Frattamaggiore è stato ritenuto guaribile in 10 giorni.

