L' idea di Matteo Salvini di federare il centrodestra come il partito Repubblicano negli Usa

AGI - "È inutile nasconderci dietro un dito. Le votazioni per il presidente della Repubblica hanno mostrato la potenziale forza ma anche i limiti, della coalizione di centrodestra come è attualmente". Matteo Salvini analizza la settimana passata e in una intervista al Giornale lanciare l'idea di una "federazione di centrodestra delle forze che appoggiano il governo Draghi". "Non basta sommare le nostre forze ma è necessario che si cominci a ragionare in un'ottica veramente unitaria. È giunto il momento di federarci. Solo un nuovo contenitore politico delle forze di centrodestra, a cominciare da quelle che appoggiano il governo Draghi, può agire in modo incisivo. Il nostro modello può essere quello del partito Repubblicano americano"

