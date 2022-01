L'ex Milan Robinho, l'orrore che lo rovina: stupro di gruppo, la mossa estrema dei giudici a Milano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Grossi guai in vista per Robinho, l'ex attaccante brasiliano di Santos, Manchester City, Real Madrid e Milan, con cui vinse da protagonista l'ultimo scudetto rossonero nel 2011. La procura di Milano spiccherà nei prossimi giorni il mandato di arresto internazionale e la richiesta di estradizione nei suoi confronti dopo la condanna in via definitiva a 9 anni di carcere per violenza sessuale di gruppo. La Corte di Cassazione ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso della difesa del calciatore, oggi 38enne. Prima di inviare gli atti al ministero della Giustizia, deputato a inoltrare la richiesta di estradizione al Brasile, il magistrato dell'esecuzione penale dovrà adempire ad alcuni accertamenti tecnici, tra cui la conferma dell'identità di Robinho. La sentenza di appello è stata emessa il 10 ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Grossi guai in vista per, l'ex attaccante brasiliano di Santos, Manchester City, Real Madrid e, con cui vinse da protagonista l'ultimo scudetto rossonero nel 2011. La procura dio spiccherà nei prossimi giorni il mandato di arresto internazionale e la richiesta di estradizione nei suoi confronti dopo la condanna in via definitiva a 9 anni di carcere per violenza sessuale di. La Corte di Cassazione ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso della difesa del calciatore, oggi 38enne. Prima di inviare gli atti al ministero della Giustizia, deputato a inoltrare la richiesta di estradizione al Brasile, il magistrato dell'esecuzione penale dovrà adempire ad alcuni accertamenti tecnici, tra cui la conferma dell'identità di. La sentenza di appello è stata emessa il 10 ...

