L'Europa alla prova del taglio del gas russo (Di lunedì 31 gennaio 2022) L'Unione europea è in grado di superare l'inverno se il presidente russo, Vladimir Putin, decidesse di tagliare le forniture di gas ai suoi stati membri? Nel contesto delle tensioni sull'architettura di sicurezza in Europa, con la Russia che minaccia di invadere l'Ucraina e l'occidente che dice di essere pronto a “sanzioni massicce”, lo scenario di una rappresaglia da parte di Putin con la chiusura del rubinetto del gas non è escluso. Anzi. Viene seriamente preso in considerazione dagli Stati Uniti, dai governi, dalle istituzioni dell'Ue e dagli esperti. L'amministrazione Biden ha avviato contatti diplomatici con produttori di GNL (gas naturale liquefatto) per verificare se possono rifornire l'Ue. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ieri ha avuto una conversazione telefonica con l'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 31 gennaio 2022) L'Unione europea è in grado di superare l'inverno se il presidente, Vladimir Putin, decidesse di tagliare le forniture di gas ai suoi stati membri? Nel contesto delle tensioni sull'architettura di sicurezza in, con la Russia che minaccia di invadere l'Ucraina e l'occidente che dice di essere pronto a “sanzioni massicce”, lo scenario di una rappresaglia da parte di Putin con la chiusura del rubinetto del gas non è escluso. Anzi. Viene seriamente preso in considerazione dagli Stati Uniti, dai governi, dalle istituzioni dell'Ue e dagli esperti. L'amministrazione Biden ha avviato contatti diplomatici con produttori di GNL (gas naturale liquefatto) per verificare se possono rifornire l'Ue. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ieri ha avuto una conversazione telefonica con l'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. ...

RobertaMetsola : Sono con @fabfazio a Milano. Sono qui per trasmettere il messaggio del @Europarl_IT alla gente. Il Parlamento Europ… - sandrogozi : Positivo in tv i volti delle istituzioni europee,si tratta di servizio pubblico dove ogni parola ha un peso.Inaccet… - LauraGaravini : La risposta europea alla pandemia ha rappresentato il momento più alto di solidarietà tra Stati. Ora bisogna trasfo… - lancellone : RT @sandrogozi: Positivo in tv i volti delle istituzioni europee,si tratta di servizio pubblico dove ogni parola ha un peso.Inaccettabili e… - Russus9 : @GiovaAlbanese Assolutamente un 10, è stato rinforzato l'attacco con uno dei migliori talenti d'Europa, il centroca… -

Ultime Notizie dalla rete : Europa alla Centrodestra, torna la 'federazione': Salvini come Reguzzoni Roberto Occhiuto , presidente della regione Calabria e all'epoca capogruppo di Fi alla Camera, ... Il segretario della Lega guardava a Roma e a Bruxelles: 'L'ho proposto in Europa a Lega, Forza Italia e ...

Correggiamo il Dma. La lettera infuocata degli Usa all'Europa Eppure l'Europa vuole accelerare, specialmente dopo che il timone è passato in mano francese. L'... Da qui alla fine del semestre francese, è lecito attendersi nuovi sviluppi. Per ora, un documento ha ...

Spazio, l'Europa alla rincorsa Wired Italia L'Europa alla prova del taglio del gas russo Ma l'Italia è campione d'Europa. Forse del mondo. La Finlandia si avvia alla nuova normalità epidemica - La Finlandia ieri ha deciso di allentare alcune delle restrizioni contro il Covid-19, ...

Coppa Europa lanci, vittorie di Lingua e Legnante Prosegue alla grande a Spalato, l'avventura azzurra nella Coppa Europa Invernale di Lanci. Dopo il terzo posto di Zahra Bani nel giavellotto, nella sessione del pomeriggio, due i successi dei nostri l ...

Roberto Occhiuto , presidente della regione Calabria e all'epoca capogruppo di FiCamera, ... Il segretario della Lega guardava a Roma e a Bruxelles: 'L'ho proposto ina Lega, Forza Italia e ...Eppure l'vuole accelerare, specialmente dopo che il timone è passato in mano francese. L'... Da quifine del semestre francese, è lecito attendersi nuovi sviluppi. Per ora, un documento ha ...Ma l'Italia è campione d'Europa. Forse del mondo. La Finlandia si avvia alla nuova normalità epidemica - La Finlandia ieri ha deciso di allentare alcune delle restrizioni contro il Covid-19, ...Prosegue alla grande a Spalato, l'avventura azzurra nella Coppa Europa Invernale di Lanci. Dopo il terzo posto di Zahra Bani nel giavellotto, nella sessione del pomeriggio, due i successi dei nostri l ...