L' Estonia accusa la Russia di aver violato lo spazio aereo

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Il ministero degli Esteri estone ha affermato che unrusso halodell', Paese membro della Nato, e ha convocato un rappresentante diplomatico di Mosca per presentare ...

Il ministero degli Esteri estone ha affermato che un aereo russo ha violato lo spazio aereo dell'Estonia, Paese membro della Nato, e ha convocato un rappresentante diplomatico di Mosca per presentare una protesta. Lo riferisce l'agenzia Tass. Gli Stati Uniti hanno ordinato l'evacuazione delle famiglie dei diplomatici in Ucraina. Lo si apprende da fonti del Dipartimento di Stato che hanno ...