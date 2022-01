L’Eredità 31 gennaio 2022, Enrico alla prima Ghigliottina indovina la parola: ecco qual era (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nella puntata di lunedì 31 gennaio 2022, a presentarsi al gioco finale del quiz condotto da Flavio Insinna è il neo-campone Enrico. Presentatosi alla Ghigliottina con 110.000 euro, dopo tre dimezzamenti si è trovato a concorrere per 13.750 euro. Il campione s’è quindi trovato con le seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi: Mare Notte Perdere Padrone Verbo. Al termine del canonico minuto, Enrico ha scritto la sua parola, ispirato particolarmente da Padrone. E così la parola scelta da Enrico è stata Voce – facendo riferimento alla Voce del Padrone, nota casa discografica con un cagnolino come logo – e la sua intuizione s’è ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nella puntata di lunedì 31, a presentarsi al gioco finale del quiz condotto da Flavio Insinna è il neo-campone. Presentatosicon 110.000 euro, dopo tre dimezzamenti si è trovato a concorrere per 13.750 euro. Il campione s’è quindi trovato con le seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz perre lamisteriosa di oggi: Mare Notte Perdere Padrone Verbo. Al termine del canonico minuto,ha scritto la sua, ispirato particolarmente da Padrone. E così lascelta daè stata Voce – facendo riferimentoVoce del Padrone, nota casa discografica con un cagnolino come logo – e la sua intuizione s’è ...

