Leggende Pokèmon Arceus: Guida Completa (Di lunedì 31 gennaio 2022) Se state giocando a Leggende Pokèmon Arceus, allora la Guida Completa che vogliamo proporvi oggi vi tornerà utile, nella quale vi illustriamo le Guide alle principali meccaniche presenti nel gioco. Come riscattare Doni Come è stato già in Pokèmon Spada e Scudo o Diamante Lucente e Perla Splendente, anche in Leggende Pokèmon Arceus è possibile riscattare il Dono Misterioso, attraverso i codici forniti da Game Freak e Nintendo. I codici da riscattare hanno una scadenza, dunque dovrete usarli nel tempo stabilito. Attualmente potete ottenere: Set Kimono Growlithe di Hisui – Tramite Internet Maschera da Volpe – Tramite Internet 30 Peso Ball – Bonus pre-order Nintendo eShop (Codice inviato via e-mail) Per riscattare codice ...

