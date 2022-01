Legge elettorale, Celotto: “Sistema frammentato, possibile solo proporzionale” (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Nel 1945 i partiti del Comitato di liberazione nazionale capirono che in un Sistema così frammentato l’unico modello possibile per l’Italia era il proporzionale, perché il proporzionale dà ad ognuno il suo, trasforma con precisione i voti i seggi, e ovviamente poi il problema lo traspone sulla composizione del governo, quindi sulle alleanze successive. Ragione per la quale abbiamo avuto 66 governi in 70 anni. Quando siamo passati al maggioritario, il Mattarellum, non abbiamo dato una prova molto migliore”. Lo dice all’Adnkronos il costituzionalista Alfonso Celotto. “L’Italia non è per tradizione bipolare, come gli Stati Uniti o l’Inghilterra – osserva -, quindi poi ci si va a trovare con l’inevitabilità che le coalizioni elettorali, l’Ulivo o la coalizione ad ... Leggi su italiasera (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Nel 1945 i partiti del Comitato di liberazione nazionale capirono che in uncosìl’unico modelloper l’Italia era il, perché ildà ad ognuno il suo, trasforma con precisione i voti i seggi, e ovviamente poi il problema lo traspone sulla composizione del governo, quindi sulle alleanze successive. Ragione per la quale abbiamo avuto 66 governi in 70 anni. Quando siamo passati al maggioritario, il Mattarellum, non abbiamo dato una prova molto migliore”. Lo dice all’Adnkronos il costituzionalista Alfonso. “L’Italia non è per tradizione bipolare, come gli Stati Uniti o l’Inghilterra – osserva -, quindi poi ci si va a trovare con l’inevitabilità che le coalizioni elettorali, l’Ulivo o la coalizione ad ...

